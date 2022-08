Les robots pâtissiers, précieux alliés, cartonnent toujours

Vino Village débarque à Liège ! Un événement de robe, de nez et de goût

Après les premières éditions réussies de Bruxelles et Namur, Vino Village s’invite à Liège le 8 septembre prochain ! Le temps d’une soirée, 11 cavistes et bars à vin de la région liégeoise vous donnent rendez-vous sur la place Saint-Paul pour découvrir plus de 50 vins du Val de Loire ! Le but ? Rassembler les amoureux du vin et les professionnels de la filière pour un moment de partage, de dégustation et de détente.