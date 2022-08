Le cake vanille-pécan du meilleur pâtissier du monde... est hyper facile à faire !

La rentrée est actée, c'est parti mais mercredi approche : quoi de mieux que de faire un cake délicieux et facile pour ce jour des enfants ?

Et en leur compagnie c'est mieux. L'incroyable chef-pâtissier du Ritz à Paris, François Perret dont la créativité est débordante a mis au point des goûters depuis quelques années qu'il propose à la rentrée. Dont un cake à la vanille et aux noix de pécan moelleux et très facile à faire.

