Le retour des Wine days au restaurant The 1040 du Sofitel Brussels Europe Le restaurant The 1040 du Sofitel Brussels Europe va vivre au rythme des vendanges. Géry De Maet

Chaque année, durant la saison des vendanges, tous les hôtels du groupe Sofitel mettent le Vin et l’Art de vivre à la française à l’honneur. Durant cette période, les Wine Days sont une excellente opportunité de découvrir la gastronomie du restaurant de l’hôtel associée à une fine sélection de vins. Du 16/9 au 11/10, plusieurs événements seront organisés au Sofitel Brussels Europe (place Jourdan, à Bruxelles) et dans son restaurant The 1040 autour de ce thème. Lorsque l’on sait que le Chef du The 1040, Jean-Philippe Watteyne, est un inconditionnel des produits du terroir belge qu’il revisite avec art et créativité en les magnifiant à merveille, il était évident que les vins devaient être sélectionnés dans le même terroir national. Avec la complicité du label Le vin des Femmes créé...