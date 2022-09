Un top 100 et 5 lauréats par Province ont été élus par 18 000 amateurs de pain.

Le top des boulangeries et pâtisseries wallonnes préférées est connu

623 Maîtres Boulangers-Pâtissiers ont participé à la campagne de promotion organisée par l'Apaq-W qui débutait, pour la seconde année consécutive, par "l'élection des 100 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons". Et 18 000 personnes amatrices de pains et de pâtisseries et fiers de leur boulanger-pâtissier ont participé !

