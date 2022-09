Bonne nouvelle pour les voyageurs à Brussels-Airport : la nourriture moins chère !

10 Food-Stores proposeront à moindre prix leurs invendus à travers l’appli anti-gaspi Too Good To Go.

Autogrill, la société mondiale de food & beverage pour voyageurs, s’est associée à Too Good To Go, l’application antigaspi danoise née il y a 5 ans et active en Belgique depuis 4 ans où elle regroupe plus de 2,2 millions d’utilisateurs

Désormais, et c’est une première, 10 food stores de différentes enseignes actives à Brussels Airport proposeront leurs produits sur l’appli. Et la différence de prix sera conséquente !

