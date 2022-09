Le meilleur des cassoulets en boîte se vend en Belgique à… 5.15€

Le cassoulet, voici un bon plat d’automne qui réchauffe et qui fait plaisir et ça, on en a bien besoin. Le faire soi-même, c’est tout une opération et cela prend du temps et de l’argent. Pour ce genre de plat, les conserves sont la bonne solution et cela sauve un repas du soir quand on sèche et qu’il n’y a rien dans le frigo ! Le cassoulet, ce mélange savoureux entre haricots, viande et saucisse a différentes origines : il peut être toulousain, de Castelnaudary, au confit, au porc, au canard, …

Lequel choisir alors ? Le magazine français 60 Millions de Consommateurs s’est penché sur les boîtes de cassoulet que l’on trouve dans les principaux supermarchés et notamment les marques distributeurs comme Pays gourmand d’Aldi, Reflets de France de Carrefour, Nos Régions ont du talent d’E.Leclerc, Itinéraires des saveurs d’Intermarché et U Saveurs. Les spécialistes de l’institution ont étudié le Nutri-Score, la quantité de viande, le pourcentage de graisses, de sucres, de sel et de glucides pour déterminer quel était le plus qualitatif.

Point positif : tous les cassoulets passés au crible sont à la hauteur, il faut juste bien vérifier le ratio viande de porc/viande de canard et jeter un oeil sur la quantité de sel et d’acides gras saturés.

