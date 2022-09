Trois super repas à moins d’un euro avec Marina Sba, la Lilloise débrouillarde

On ne pense plus qu’à son budget en ce moment... On vous aide à faire des repas économiques !

On est allés voir du côté de l’ex-étudiante Marina Sba qui avait lancé un compte Twitter et Instagram à succès : « 1 repas, 1 euro » en avril 2021. La jeune femme de 25 ans continue d’user d’ingéniosité pour proposer des recettes, bonnes, saines, simples et pas chères du tout. A tel point qu'elle a sorti un livre avec 100 recettes à moins d'un euro, étudiant-friendly !

