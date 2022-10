Comment alléger un peu la facture alimentaire mensuelle ? Quelques conseils

Il est possible d’utiliser les Eco Pass pour acheter des produits alimentaires directement chez des producteurs, ce qui favorise les circuits courts et les produits labellisés éco-responsables. Tout en mangeant mieux et en allégeant votre budget consacré à l’alimentation…

En direct de la ferme

Depuis 2021, vous pouvez utiliser les Eco Pass pour les produits agricoles vendus en circuit court par des acteurs titulaires de la licence "en direct de la ferme" ("recht van bij de boer") que vous retrouverez sur les marchés mais aussi dans des points de vente permettant à un ou plusieurs producteurs de vendre leurs produits (bruts ou transformés). Pareil pour une boucherie, une fromagerie ou une boulangerie installées à la ferme. Ou encore dans les fermes gourmandes, les tables d’hôte à la ferme ou encore les fermes auberges. Infos sur www.saveurspaysannes.be.

Boutiques bio et vrac

Les boutiques et les supermarchés bio proposant des fruits, légumes et produits alimentaires en vrac sont de plus en plus nombreux. Ils favorisent au maximum les circuits courts et l’on peut tout y acheter avec ses éco-chèques. De même, on peut tout à fait commander des produits bio et des produits fermiers labellisés sur des sites en ligne.

Exemples : Färm, Brüt by Färm, eFarmz, The Barn Bio Market, Sequoia, AVEVE, La Biosphère, Biocorner, Marché des Tanneurs, Magasin d’ici, Carrefour et son rayon de produits bio et éco portant les logos FSC ou PEFC, Delitraiteur, AD Delhaize…

Des paniers

Un groupement d’achat est une association de consommateurs qui créent un partenariat avec des producteurs locaux. Il commande directement aux producteurs une partie de leur récolte. Les abonnés reçoivent chaque semaine leur panier, dont la composition est décidée par les producteurs (panier-type) ou par les consommateurs sur base d’une liste de produits disponibles. On peut regarder du côté des Gasap, des GAC (groupements d’achat en commun), La Ruche qui dit Oui et toutes les marques détentrices du label WAW (Waste Warrior) comme Too Good to Go ou Phenix.

Au champ

La cueillette libre-service est de plus en plus répandue : on paye ce que l’on cueille.