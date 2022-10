Des repas bons et sains à petit budget : tous les conseils de pro pour bien manger sans se ruiner

Manger bien, cela stimule le moral et l’immunité. Et cela n’est pas plus cher que de manger des pâtes ou autres glucides !

Comment manger équilibré et pas cher : de nos jours, c’est une vraie question. Les pâtes, le pain, les conserves ou les plats préparés premier prix forment souvent le quatuor de base pour rentrer dans un petit budget. Mais à la longue, un apport quotidien d’autant de glucides n’est pas top : ballonnements, fringales de sucre, somnolence, baisse de tonus et de moral guettent. Fatigue et fragilité virale arrivent ! Avec quelques changements d’habitudes et une bonne organisation, on peut favoriser une meilleure immunité, se régaler tout en ne dépensant pas plus au final. Voici des conseils glanés auprès de nutritionnistes et d’amateurs de cuisine débrouillards.

Antigaspi

Adeptes des listes, laissez au moins 3 cases vides pour cuisiner les restes en galettes, boulettes, purée, gratin, sauce…

Bon à savoir : les viandes et poissons cuits se conservent 2 jours, les légumes 3 à 4 jours, les œufs 5 jours, les féculents et légumineuses 5 jours.

Les légumes, on les achète à différents niveaux de maturité pour en profiter toute la semaine. Pour ceux gâtés, on en fait une compote avec une pomme ou deux en plus.

Tout est bon dans les végétaux : les tiges, les trognons ; les peaux, les feuilles, etc. On les rajoute aux soupes, on les met au four avec des épices et de l’huile pour en faire des chips, on mixe pour des pestos. On fait cuire les restes de poisson ou de viande avec des aromates. C’est plein de collagène et cela donne du goût aux soupes et sauces. On congèle dans des gros bacs à glaçons.

Pro-santé

Par jour : 4 à 500 g de légumes, deux produits laitiers, des féculents complets (pain, pâtes, riz), des huiles végétales, des fruits à coques.

Par semaine : 2 portions de poisson (dont 1 de poisson gras) et au moins 2 portions de légumes secs, 500 g max de viande par semaine, soit un repas sur deux sans protéines animales.

On laisse tomber l’ultra-transformé. Et on se désaddicte des produits sucrés. Mais comme on n’est pas des machines : 80 % de bien manger et 20 % de plaisirs.

Aliments amis

Les œufs. On peut les garder presque un mois après la date de ponte.

Les légumes secs comme les haricots, les lentilles, les pois chiches : à préparer en dhal, chili sin carne, purées… Et les céréales (à faire en petit déj, gâteau, boulettes…)

Les conserves : de légumineuses, de thon, de sardines, à utiliser dans des dhals, des purées, des salades composées bien nourrissantes (et qu'on peut remanger le lendemain si on n'a pas assaisonné l'ensemble).

Les briques ou boîtes : sauce tomate, lait de coco, pestos, curry vert ou rouge qui donnent une saveur en plus à tout.

Les laitages : laits animaux ou végétaux, feta, halloumi, labneh sous vide…

Techno-futé

Utiliser des applis comme Ping Price, MOSC, RedPrice. Faciliter les recherches sur les sites comme promobutler.be qui scannent l'ensemble des folders belges et limitrophes.

S'affilier à des app comme Too Good to Go et Phenix (voir ci-contre) sont de vrais bons plans : on peut réserver dans la journée et aller chercher des "paniers" composés des invendus de commerçants (supermarchés, épicerie, boulangerie, primeurs, boucherie…) avec des remises de prix de 30 à 70 %.

Faire un inventair e de ses stocks régulièrement, papier et crayon à la main.

Ne pas avoir peur de la DDM (2 à 3 ans pour les conserves, 1 an pour les riz, pâtes, farine, céréales, légumes secs, 6 mois à 1 an pour les huiles, sans limite pour le chocolat, le sucre et le miel) : seules leurs qualités organoleptiques peuvent être altérées.

Au supermarché, comparer les prix au kg ou à l'unité, acheter des 1+1 ou 2+1 pour les non périssables surtout.

N'oubliez pas les bouteilles consignées : 10 cts !

Achat malin

Le bio n'est pas plus cher pour certains produits et permet d'utiliser l'entièreté des légumes, même les pelures. Les pâtes ou le riz bio souvent complets, ont de meilleures valeurs nutritionnelles ! Le vrac permet d'acheter par petites portions. Et on peut acheter le tout avec ses eco-pass.

Dans les supermarchés, repérer le coin où sont proposés les produits frais à la date de péremption limite : ils sont vendus 30 à 50 % moins chers. À consommer le soir même.

Finies les bouteilles : eau du robinet.