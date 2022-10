Accueil Lifestyle Food Too Good to Go, Phenix : les applications qui proposent des paniers alimentaires moins chers pris d’assaut Les applis qui proposent des paniers alimentaires moins chers cartonnent. Weymeels Elodie

Ils sont de plus en plus nombreux à passer par des applis qui permettent d'économiser entre 50 % et 70 % sur le ticket global. Qui ? Les consommateurs qui n'ont pas peur d'un légume de travers ou très mûr ou encore d'un pain qui ne sort pas du four ou d'une viande à consommer dans les douze heures. Les sociétés qui mettent en contact leurs utilisateurs avec des commerçants qui préfèrent vendre leurs restes plutôt que de...

