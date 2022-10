McDonald's annonce un menu Happy Meal pour adultes

Le géant américain du fast-food lance un menu Happy Meal pour adultes ! De quoi raviver quelques souvenirs chez les plus grands. Attention, ce ne sera disponible qu'en édition limitée et aux États-Unis.

Coup de génie ou pas, les plus grands nostalgiques de l'époque de l'Happy Meal et du petit jouet offert avec le repas, est de retour dans les McDonald's américains. En effet, l'enseigne de fast-food mondialement connue, a annoncé via les réseaux sociaux un nouvel arrivant sur sa carte.



Il s'agit d'un menu Happy Meal spécialement pensé pour les adultes. Cette édition limitée du menu pour enfants permettera aux plus grands de revivre des souvenirs d'autrefois.

Pour Tariq Hassan, directeur marketing de l'enseigne c'est une véritable expérience McDonald's qui sera reconditionnée d'une nouvelle manière hyper-pertinente pour les fans adultes nostalgiques. C'est à partir du 3 ocotobre, que les restaurants américains distribueront le Happy Meal pour adultes avec bien évidemment un jouet à l'intérieur.

La boite qui contiendra le repas et le jouet est le fruit d'une collaboration avec la marque de vêtements Cactus Plan Flea Market. Dans cet Happy Meal, les séniors du McDonald's trouveront une figurine à l'éffigie d'un personnage emblématique de la chaîne de restauration ou aussi un personnage Cactus Buddy! imaginé par le partenaire.

Cette marque doit son succès grâce à des ambassadeurs de renommée mondiale comme Travis Scott, Kanye West ou encore Cara Delevingne et Kid Cudi. Ces collaborations permettent aussi au groupe américain de faire croître ses ventes.

Que retrouverez-vous dans la boite et à quel prix ?

En toute logique, un menu Happy Meal pour enfant contient un burger ou 4 nuggets de poulet, une petite portion de frites ou des légumes, une boisson, un dessert et le jouet.

Pour les grands enfants, le Happy Meal sera plus consistant puisqu'il contiendra un Big Mac ou une boite de 10 nuggets de poulet. Bien sûr, ils auront aussi le droit d'avoir des frites et une boisson. Par ailleurs, McDonald's n'a encore rien communiqué quant au prix de ce menu pour adultes. Mais on peut tout de même estimer le prix de ce repas en comparant avec d'autres menus de la gamme.

Pour un menu avec 10 nuggets de poulet accompagné d'une portion de frites moyennes et une simple boisson, on arrive à 8,99 $. Même chose si vous prenez un Big Mac à la place. Donc, il ne serait pas étonnant de voir cet Happy Meal venu entre 9 et 10 $

Et vous, voulez-vous un menu Happy Meal pour adultes en Belgique?