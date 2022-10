Top Chef: un burger 100% belge concocté par Arnaud Delvenne

Black and White Burger, créée par le YouTubeur français IbraTV, continue sa conquête du plat pays. À partir de ce 20 octobre (et durant 3 mois), la chaîne de restaurants lance un burger 100 % belge, élaboré en collaboration avec le chef Arnaud Delvenne, récent finaliste d’une célèbre émission culinaire franco-belge. Au menu de ce burger de bœuf ? Fromage fumé, oignons confits au vinaigre de cidre et à la cassonade, cornichons aigre-doux, chips pickles et l’indémodable… sauce Dallas.