La nouvelle carte est arrivée chez Brugmann

Après avoir célébré son septième anniversaire en grande pompe, le restaurant de Matthias Van Eenoo le Brugmann continue sur sa lancée. Pour cette rentrée et dans l’attente des menus de gibier, le chef s’est fait plaisir en travaillant de très beaux produits. Dans le lunch à 39 euros, huîtres Gillardeau en tartare et ris de veau bbq figurent parmi les options. Toujours trois menus de 59 euros (3 services) au splendide "Dégustation Signature" à 125 euros et ses sept services avec, pour l’heure, un homard mi-cuit, araignée de mer, langoustine de Bretagne croustillante et dessert ou fromages au choix. Bon appétit !

Avenue Brugmann, 52, 1190 Bruxelles www.brugmann.com