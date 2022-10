Accueil Lifestyle Food Le décaféiné, c’est le nouveau café: "Le monde a changé, certains sont maintenant vraiment excellents" Pratique pour réduire ses doses de caféine ! En plus, la qualité est désormais au rendez-vous. Weymeels Elodie ©Shutterstock

Les préoccupations de santé, le stress, les insomnies et les maux de ventre chroniques conduisent une partie importante de la population à consommer du déca régulièrement : 10 % des amateurs de café ne consomment que du décaféiné, c'est un marché somme toute important que les torréfacteurs soignent de plus en plus. "Autrefois, cela signifiait dire adieu à un café de qualité car il n'existait pas vraiment de bon déca. Le monde a changé, il est aujourd'hui possible et recommandé d'essayer d'excellents cafés décaféinés. L'offre est considérable, et ce, grâce aux torréfacteurs de café de spécialité...