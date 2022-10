Franklin revisite la gaufre

Celle de Franklin sera moelleuse, toute chaude et fourrée à la crème glacée. Un petit pain brioché, garni de l’une des six recettes signées Franklin, un petit tour dans un fer à gaufre spécialement imaginé pour l’occasion et le tour est joué. Le résultat ? Un petit pain fourré d’une glace tendre et fondante, aux bords croustillants et chauds. Et pour mettre ses origines belges à l’honneur, Franklin s’est associé à Laurent Maes, fondateur passionné de la boulangerie-pâtisserie devenue incontournable à Ixelles, Renard Bakery. Une manière supplémentaire de mettre en avant le savoir-faire, l’artisanat et les produits locaux.

www.glacesfranklin.com

Rue Marché aux Herbes, 84, 1000 Bruxelles - du lundi au dimanche de 13 à 20 h

Avenue de la Toison d'Or, 30b, 1050 Bruxelles - du lundi au samedi, de 12 à 20 h