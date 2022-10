Anti-gaspi : les erreurs à ne pas commettre concernant le lave-vaisselle et l’eau bouillante

Dans la cuisine, on trouve nombre d’appareils énergivores, voici un point sur deux d’entre eux : le lave-vaisselle et la bouilloire.

Le lave-vaisselle est l’un des appareils ménagers qui consomme le plus d’électricité. Hors, plus de la moitié des familles du pays en est équipée et on le fait tourner entre 3 et 5 fois par semaine !

Quant à la bouilloire, ...

