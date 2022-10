5 pistes pour remplacer le sucre blanc en pâtisserie.

Le sucre blanc raffiné n’a aucun intérêt : son indice glycémique est très haut, il n’y a que des calories, zéro minéraux ni nutriments. Et pourtant, c’est celui que l’on a dans le placard et qui sert à préparer pâtisseries ou sucrer nos laitages. Sucres de canne blanc, brun, blond, roux ou cassonade…

Et si on les remplaçait ? Déjà par des sucres non raffinés comme le sucre de fleur de coco, le rapadura au pouvoir sucrant important ou encore le sucre muscovado, un sucre de canne pur et non raffiné, à la forte teneur en mélasse, provenant principalement de l’Île Maurice et des Philippines.

