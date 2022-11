Un vrai buzz sur TikTok ! Le croissant circulaire de New York a débarqué en Belgique

Cela fait un tabac à New York et il débarque en Belgique. Quoi ? Le croissant rond au coeur coulant...

Vous vous souvenez du cronut, une pâtisserie irrésistible et bien régressive, hybride du croissant et du donut chers aux Anglo-Saxons ? Il avait été lancé avec succès par Dominique Ansel en 2013 et défrayé la chronique tout en créant des files d’attente conséquentes dans les pâtisseries et les corners de grands magasins le proposant.

Mais ça c’était avant la folie Instagram et TikTok ! Le Suprême (qui est nommé le New York Roll chez nous) est semblable à ce fameux Cronut. Et provoque la même hystérie gourmande !

Où le trouver ici ? On vous en dit plus sur Gourmandiz.be, le site de news food et de recettes de la DH