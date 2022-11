Les nouveaux Porto Graham's 'Blend Series" pour des cocktails qui changent

Organisé par Le Nectar, l'importateur indépendant des spiritueux N°1 en Belgique, ce festival aura lieu à Bruxelles le samedi 12 et dimanche 13 novembre, au Thon Hotel. Whisky, gin, rhum, cognac, grappa, calvados, mezcal, tequila, cachaça, porto… Les visiteurs auront l'occasion de découvrir et déguster les meilleurs références (Le Nectar en distribue plus de 2000 dont 600 en exclu) vers les différents réseaux de distribution : grande distri, cavistes et grossistes).

Parmi toutes ces bouteilles, on peut faire le focus sur le porto, une boisson traditionnelle qui pourtant évolue beaucoup et gagne ses lettres de noblesse dans le monde de la mixologie.

Graham's, par exemple, marque du groupe Symington, a décidé de rompre avec les traditions et de créer la "Blend Series". Une collection de vin cuit à boire pour un apéritif, accompagné d'un glaçon ou non ou encore en cocktails.

Parmi cette gamme, a été créé le Blend nº12, à partir de la célèbre variété Touriga Nacional. Ce porto est spécifiquement destiné aux bars et aux consommateurs de vin de Porto non traditionnels. Le Blend Nº12 doit son nom au fait que les raisins utilisés pour sa production - plantés à des niveaux plus élevés - sont récoltés à la main au milieu de la nuit pour garantir une fraîcheur maximale. Après la récolte, ces raisins sont fermentés à froid, afin de préserver leurs arômes primaires et leur intensité. Contrairement à la plupart des portos rubis, le Blend Nº12 n'a pas vieilli dans du chêne, étant mis en bouteille jeune pour maximiser la concentration et la saveur.

Le Blend nº5 est sur le marché depuis un certain temps, et a été un succès, grâce à son profil de saveur unique et son style demi-sec, caractéristiques idéales pour les boissons relaxantes ou les cocktails.



Les deux bouteilles - Blend Nº12 et Blend Nº5 - sont en plus décorées d'images dessinées à la main par l'illustrateur de mode portugais António Soares. Le design du Blend Nº12 contient des fruits qui reflètent les différentes saveurs du vin - framboises, mûres et fraises - ainsi que le ciste, la fleur emblématique de la vallée du Douro.

A découvrir entre autres lors du Festival Spirits in the Sky, du samedi 12 (de 13 à 19h) au dimanche 13 (de 13 à 18h) où plus de 70 exposants venant de Belgique, des Pays-Bas ou encore du Royaume-Uni accueillent les visiteurs pour faire partager leur passions.

Les billets sont à commander ICI

Participez à notre concours pour remporter 5 billets pour 5 duos de curieux.