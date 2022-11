Chez François, Bruxelles continue de brusseler

C’était au temps où Bruxelles brusselait, c’était au temps où les bons restaurants pullulaient dans le cœur de la capitale. N’ayons pas peur de le dire : la gastronomie noir-jaune-rouge aux accents bruxellois s’est peu à peu effacée au profit de trop nombreux pièges à touristes qui font du mal à notre réputation.

Heureusement, tel le village gaulois d’Astérix, il est de véritables résistants qui ne veulent pas perdre cette identité qui fait notre réputation à travers le monde. Ces adresses que vous pouvez conseiller les yeux fermés à votre famille ou à vos amis sans qu’ils ne vous tirent les oreilles après leur passage. Le quartier de Saint-Catherine, poumon touristique de la ville qui accueille entre autres l’annuel Marché de Noël rebaptisé les Plaisirs d’Hiver, a connu une malheureuse razzia sur ces restos qui faisaient notre fierté. Seuls quelques établissements méritent encore le détour. Il faut les préserver mais aussi les promotionner.

C’est le cas de l’historique Chez François. Sa terrasse vous permet de déguster votre repas ou lunch avec l’église comme voisine directe. Ici, tout sent, tout respire, tout transpire Bruxelles et la Belgique. Le décor d’abord où vous côtoyez quelques Bruxellois (ou adoptés) bon teint. De Raymond Goethals à Annie Cordy en passant par Jacques Brel ou Arno. Le délicieux accent du serveur qui vient d’Anderlecht et qui arbore un sourire à faire rougir un collègue parisien. Ce Buxelles brussele encore. Tant mieux.

À la carte, du bon, du Belge, du traditionnel, des plats qui sont autant de Madeleines de Proust. Impossible de ne pas avoir envie de piocher dans cette carte qui nous fait saliver. Plutôt que le menu traditionnel (croquettes, homard et mousse au chocolat), en route pour les incontournables croquettes aux crevettes (deux belles pièces) avec ce persil légèrement cuit à la friteuse et qui croque sous la dent. Quand on vous parlait de souvenirs d’enfance…

Une adresse 100% bruxelloise où vous pouvez côtoyer du beau monde.

Le homard en vedette

Grande amatrice de homard, ma compagne de table n’a pas résisté à l’offre XXL. En Belle vue, bleu, à la nage ou grillé : elle n’avait que l’embarras du choix et elle s’est délectée de la version belle vue avec la bavette offerte afin de ne pas se salir. Plutôt carnivore, j’ai opté pour les rognons de veau parfaitement cuits (c’est-à-dire rosé…) avec une délicate sauce à la moutarde. Le lapin à la gueuze est déjà réservé pour les journées plus fraîches d’hiver.

La gourmandise n’étant pas un vilain défaut mais une forme de curiosité, pas de pitié pour la carte des desserts où un beau soufflé au Grand Manier a fait notre bonheur. Un rapport qualité-prix qui épate dans un quartier où l’arnaque est trop souvent sur l’addition. Côté cave, un Rully bien frais a fait l’affaire dans une carte certes serrée mais bue et approuvée.

Après avoir survécu au Covid, Chez François fête ses 100 ans. Félicitations. Félicitations aussi pour avoir pu préserver ce patrimoine culinaire qui a tendance à s’effilocher au fil des décennies. Félicitations, oserait-on, longue vie.

Les Plaisirs d’Hiver vont s’installer dès le 25 novembre et jusqu’à la fin du mois de décembre sur cette place et accueillir des centaines de milliers de visiteurs du monde entier. Chez François ouvre, comme chaque année, son bar à huîtres et champagne. Le tester, c’est l’adopter. Non peut-être…

Chez François

Quai aux Briques 3

1000 Bruxelles

Tél. : 02.512.32.77

www.restaurant-francois.be