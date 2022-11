Un restaurant gastronomique ferme ses portes au cœur de Bruxelles

L’annonce fera de la peine à tous les amateurs de bonne gastronomie et de plats de qualité de la capitale et d'ailleurs : Il Gastronomico a décidé de fermer ses portes ce samedi 26 novembre (dernier service en soirée).

Ouverte à la fin de l’année 2021 au cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grand Place, l’adresse chapeautée par Renaud Waeterloos proposait dans un lieu intimiste (18 places assises) et à la déco un brin rococo une cuisine raffinée aux accent méditerranéens.

Un lieu cosy et un brin rococo qui va faire plaxce à une extension de Ricotta et Parmesan ©David Olkrany

La mauvaise nouvelle est tombée sur le compte Instagram :

" C’est avec une grande déception que nous vous annonçons la fermeture d'Il Gastronomico 😔 Avec l’augmentation des prix, nous n’arrivons plus à assurer la rentabilité de notre établissement. Malgré vos retours très positifs et l’engouement autour du restaurant, nous sommes forcés de constater que ce n’est pas toujours suffisant. Nous restons encore ouverts cette dernière semaine en soirée, et nous assurerons notre dernier service ce samedi soir. N’hésitez pas à venir manger une dernière fois dans notre cocon gastronomique. "

L’endroit ne disparaîtra pas pour autant puisque l’adresse à grand succès Ricotta et Parmesan depuis 1999, adjacente à Il Gastronomico,, va occuper l’espace.