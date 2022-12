Qu’est-ce qui donne envie de manger ? De bons produits, de bonnes odeurs et des aliments aux couleurs variées et appétissantes. Les gratins d’hiver ont tout bon, même sur une table de fête

Un gratin pour Noël (et être tranquille et détendu) : 10 idées d’associations

Quand on parle de gratin pour Noël, on ne pense pas au chou-fleur à la béchamel ni aux chicons roulés dans du jambon, on réservera ça aux soirées tranquilles. Cela...