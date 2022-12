Totalement renouvelé tout en restant dans son esprit originel, Le Marché des Chefs vient de faire peau neuve. Nouveaux équipements frigorifiques avec des chambres froides belles et performantes, équipées de caméras permettant de commander en ligne et en visio. Deux nouvelles collaborations : un jambon et des bocaux "maison" avec le chef doublement étoilé Christophe Hardiquest et un choix éclectique de spiritueux (rhum, whisky, saké, gin, etc.) avec Georges et Olivier Mignon de Rhumattitude.