Bistro de la Woluwe : une brasserie comme on les aime

À l’intérieur, dans une grande salle lumineuse et prolongée par une véranda. Pub parce que vous pouvez y boire un verre au bar (bières au fût entre autres). Gastro car, quelques mètres plus loin, vous entrez dans l’espace restaurant. Avec une de ces cartes dite de brasserie qui ne vous laissera jamais sur votre faim. D’abord parce que le Bistro de la Woluwe est ouvert 7 jours sur 7 (de 10 heures à minuit). Ensuite parce qu’ici l’amateur de plats traditionnels qui n’ont pas cédé à la mode du "revisité "et qui constituent autant de souvenirs d’enfance. De vraies tomates aux crevettes (grises !) au crottin de Chavignol au Calvados pour les entrées, du vol-au-vent au poulet fermier au ris de veau béarnaise pour les plats, le choix ne manque pas. Même les vegans ont droit à leurs préparations adaptées.

Nouveauté 2022, et cela fait le charme des vraies grandes brasseries parisiennes que nous apprécions : l’écailler a fait son apparition. Un plateau pour une personne à 40 euros (60 si vous ajoutez le homard), 79 pour deux (119 avec le homard). Côté cave, vous n’allez pas être en reste. Des appellations, des découvertes et des petits producteurs que le patron a dénichés et qu’il vous fera un plaisir de vous conseiller..

Les prix ? En rapport avec la qualité proposée (le service avenant y compris) et ceux qui sont parfois pratiqués dans des lieux que nous ne citerons pas, ils respectent le client. Le lunch est par exemple facturé de 18 à 29 euros selon que vous preniez entrée, plat et/ou dessert. Pour celles et ceux qui n’ont pas oublié que le Bistro de la Woluwe s’est installé dans les locaux de l’Alliance, où de mémorables soirées ont eu lieu jadis, l’endroit renoue avec ses vieux démons. Plusieurs fois par an, un thé dansant (oui, oui un TD comme on dit) est organisé le dimanche après-midi. Avec la musique des années 80 et 90.

Le Bistro de la Woluwe

Rue Voot 28 1200 Bruxelles

Tél. : 02.503.55.10

www.bistrowoluwe.be