Les vins de bordeaux séduisent les jeunes

Bordeaux et ses vins chers réservés à une élite. Ce cliché, qui a tendance à résister au temps, n'est pourtant pas le reflet de la réalité. Les fameux grands crus qui ont fait la réputation de la région à travers la planète ne représente qu'une petite partie de la production. Par contre, le Belge amateur de vins de Bordeaux, ce n'est pas un cliché mais une vérité tenace et c'est tant mieux. "La Belgique est le troisième pays plus gros consommateur de vins de Bordeaux, affirme Cécile Ha du CIVB. Soixante-six mille bouteilles par jour. Merci les Belges !" Grâce à de nouveaux vignerons et vigneronnes, Bordeaux évolue. Ses vins aussi. Plus tournés vers le respect de l'humain et de la nature. Avec également des vins plaisir. Des vins sur le fruit, des vins de potes, des vins gourmands. Des vins qui plaisent à une nouvelle génération de consommateurs. À des prix sympas. À découvrir sur le site du CIVB www.bordeaux.com.