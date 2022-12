Le classement mondial de la gastronomie qui fait jaser: les Etats-Unis devant la France, la Belgique dans l’arrière-cuisine

Dans le trio de tête des meilleures cuisines du monde, la Méditerranée s’approprie tout le podium avec l’Italie devant. Suivent la Grèce et l’Espagne, puis des nations non-européennes (Japon, Inde, Mexique). La grosse surprise, c’est la place des États-Unis, classés 8e malgré leur mauvaise réputation, entre la Turquie (7e) et… la France (9e). Le Pérou, fer de lance de la gastronomie sud-américaine, ferme le top 10. La cuisine chinoise rate de peu d’entrer dans le club des dix (11e), tout comme le Brésil et le Portugal (11e et 12e). La Belgique se classe pour sa part à une peu glorieuse 31e place, derrière la Thaïlande et juste devant les Pays-Bas !