Voici le meilleur plat du monde de l'année 2022

En 2022, les Français se sont hissés à la neuvième place derrière... les États-Unis, pays connu pour sa restauration rapide très forte en calories.

Le Japon numéro 1 avec son "karē"

C'est donc un plat japonais qui arrive en tête de classement. Il s'agit du "karē", un curry accompagné de riz. Très populaire au pays du Soleil-Levant depuis des siècles, ce mets était à la base onéreux et seuls les plus fortunés pouvaient se le payer.

L'Inde possède également son curry mais le "karē" est un peu différent. Il est moins relevé, plus sucré, plus foncé et plus épais. Les Japonais mangent ce plat accompagné de riz, sur des nouilles ou encore avec un petit pain frit rempli de curry.

Le Brésil et le Portugal dans le top 3

Derrière le Japon, on retrouve en deuxième place le Brésil et son picanha, une viande de boeuf très appréciée dans le pays. Ce morceau de viande est grillé et coupé en tranches sur une brochette.

C'est le Portugal qui remporte la troisième place de ce classement avec ses amêijoas à bulhão pato. Une spécialité de la capitale! Ce sont des palourdes qui baignent dans une sauce à base d'huile d'olive, de coriandre, d'ail et de vin blanc.

La Belgique est encore loin derrière ce top 3, puisque notre plat pays est classé à la 31ème place seulement...