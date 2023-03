Mallory Gabsi reçoit sa première étoile au Guide Michelin et le prix du jeune chef de l'année

C’est la consécration pour Mallory Gabsi. À 26 ans, l’ancien candidat belge de Top Chef a décroché sa première étoile au Guide Michelin pour son restaurant éponyme ouvert en avril 2022 à Paris (28, rue des acacias) et fait partie des 44 nouveaux étoilés de l’année. En plus de cette distinction, l’Ixellois a reçu le prix du Jeune chef. Celui-ci lui a été remis par Florent Menegaux, président de Michelin. “Je suis très ému, ça me touche énormément, déclare Mallory Gabsi en venant chercher sa veste lors de la remise de prix. Je voulais remercier l’ensemble de mon équipe, les gens qui travaillent avec moi. On fait du très très bon travail donc voilà, ce prix, il est pour eux.” Le jeune homme, qui avoue ne pas avoir préparé de discours, conclut par ces mots : “Et vive la cuisine !”