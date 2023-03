Mallory Gabsi va ouvrir un restaurant éphémère cet été en France

À ces deux bonnes nouvelles s’en rajoute une autre pour l’Ixellois qui nous apprend en exclusivité l’ouverture d’un restaurant éphémère “Mallory Gabsi” cet été. Celui-ci ouvrira ses portes pendant deux mois dans la région de Reims. “C’est un projet haut de gamme et un peu foufou que je lance avec une belle maison de champagne, explique Mallory Gabsi. On va y retrouver ma cuisine mais de façon un peu plus simplifiée. Je veux que les plats restent plus accessibles financièrement que ceux du restaurant.”

Comme il l’explique, ce projet va être centré sur le partage. “Il n’y aura pas une assiette pour chacun mais une assiette pour tout le monde.”