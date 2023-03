Restaurant "Carcasse" : le temple de la viande à Saint-Idesbald

Sans tapage, le restaurant Carcasse situé non loin de la Route Royale à Saint-Idesbald a accédé aux rangs très convoités des maisons étoilées de Belgique. Si le nom n’est pas encore familier du public francophone, celui de son propriétaire, Hendrik Dierendonck, l’est davantage. Ce boucher, pur produit de la Flandre occidentale, se définit par une philosophie “de la tête à la queue”. Ce qui signifie que rien ne se perd dans l’animal. Toutes les pièces ont leur place sur la table, des plus connues aux plus oubliées.