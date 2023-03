Momo la Crevette à Waterloo : sobre, familial et sans chichis !

Ici, pas de chichis. Le cadre est sobre et familial. On s’y sent d’emblée comme chez soi et le service prévenant et disponible traite les clients d’un jour comme s’ils étaient de vieux habitués.

Comme le suggère le nom du restaurant, on vient surtout pour manger des crevettes. Et du monde entier, déclinées sous toutes les formes. Elles peuvent être dégustées en entrée ou en plat principal. Et chaque préparation est accompagnée d’une notice explicative sur la carte. Pas facile, en effet, pour le profane de s’y retrouver entre la crevette argentine, la crevette Crystal, la Nobashi du Japon, l’Arc-en-ciel du Bangladesh, la crevette de Madagascar, les Black Tiger de Chine, les gambas de l’océan Indien ou encore les gambas géantes torses de Taïwan. Cette dernière peut mesurer jusqu’à 25 cm. Le chef la cuisinera au gril et finira sa cuisson au four. Cette préparation hors du commun revient à 37 € l’unité. Pour les crevettes Crystal “de chez nous”, servies froides et croquantes après leur cuisson en belle-vue, il en coûtera 23 € pour cinq pièces et 42 pour les dix.

Faute de choisir, on peut se laisser tenter par les plateaux découverte. Il y a celui des petites crevettes à 36 € (6 pcs) (Argentine, White, Cristal, Nobashi, Arc-en-ciel, Madagascar) ; celui des grandes crevettes à 56 € (6 pcs) (Argentine, Madagascar, Obsiblue, Géantes Taïwan, Black Tiger, Nigérienne) ou encore le plateau Royal à 110 € reprenant les onze variétés. Ces succulents crustacés seront servis avec trois sauces : curry de madras, armoricaine (épicée) et beurre à l’ail.

Le restaurant ne se contente pas de proposer des crevettes de premier choix. La carte de poissons va aussi titiller le palais des amateurs avec le filet de bar grillé à la vinaigrette de tomates, basilic, échalotes et citron (35 €), le filet de dorade royale sur le gril à la crème de tourteau (33 €) ou la sole de mer du Nord simplement meunière ou grillée (43 €).

Qui dit produits de la mer implique une fraîcheur absolue. Chez Momo, elle est garantie par un approvisionnement à chaque service. La cuisson joue aussi un rôle capital et ici, elle est digne de la qualité du poisson.

Pour accompagner ce délicieux repas, Thierry Vanholsbeeck propose des vins originaux très goûteux.

Et pour ceux qui n’apprécieraient pas le poisson, il est toujours possible de commander une pièce de bœuf la veille de la réservation.

Ajoutons que Momo propose un lunch plat et dessert à 25 €.

Thierry Van Holsbeek tient les fourneaux de main de maître dans une cuisine ouverte où chacun peut le voir à l'œuvre. ©dr

Momo la crevette

202 chaussée de Bruxelles

1410 Waterloo

02/351.21.00

Fermé le dimanche soir