AKKO : le resto d’hôtel dans toute sa noblesse

La DH l’a fait et ne l’a pas regretté. Direction le Limbourg. Bilzen pour être précis, à quelques kilomètres d’Hasselt et de Maastricht (de quoi donner des idées à celles et ceux qui veulent se programmer une petite escapade…). À deux pas du domaine d’Alden Bielsen, l’hôtel Martin’s Rentmeesterij a été entièrement rénové avec une décoration d’inspiration scandinave qui respire la zénitude. Le restaurant AKKO (pour les amateurs d’histoire, il s’agit de Saint-Jean d’Acre sur la route des croisades) bénéficie d’un environnement à la fois spacieux, lumineux et avec une vue reposante sur les magnifiques jardins à l’anglaise. La terrasse n’attend que les beaux jours pour être déployée. C’est ici que le duo de jeunes talents Sébastien Oger et Kevin Jacobs a relevé le défi d’en faire une adresse gastronomique. Eux qui ont effectué leurs gammes dans de belles maisons de référence auprès de chefs comme Yves Mattagne, Wout Bru ou encore Viki Geunes.

Après avoir été appâté par le 13/20 accordé par le guide Gault et Millau, dénicheur de nouveaux talents, nous étions curieux de découvrir la cuisine. Physiquement, elle est d’ailleurs ouverte sur la salle. Après un apéro avec du “champagne “(on sait, l’appellation est contrôlée) belge, nous optons pour un cinq-services (à 79 euros, vous avez le choix de 3 à… 7 services, de 59 à 99 euros) en faisant une croix sur le crabe et les fromages. Les deux entrées se sont muées en ravissements pour les papilles : un étonnant mais très réussi mariage entre le thon et le foie gras ainsi qu’un skrei cuit couleur nacre et un jus thaï. Les cannelloni de veau confit à la truffe tranche clairement et nous prépare au plat fin qu’est le pigeon aux topinambours. Pour terminer, un dessert kiwi/chocolat où, une nouvelle fois, le mariage s’effectue en harmonie. La carte des vins abrite de très belles références. Notamment des vins de la région dont la réputation a largement franchi nos frontières. Confirmation avec ce chardonnay Blauw de la maison Genoels-Elderen (à Riesmt), le vin noir-jaune-rouge a grimpé de plusieurs crans en qualité. Une certitude ou plutôt deux certitudes en quittant la table : elle vaut mieux que 13/20 (ils n’en sont qu’au début) et elle figure parmi la liste des adresses que nous refilerons à nos amis amateurs de belle cuisine.

Les jeunes Sébastien Oger et Kevin Jacobs ont transformé ce resto au cœur d’un hôtel une vraie table gastronomique

AKKO

Au Martin’s Rentmeesterij Kasteelstraat 2

3740 Bilzen

Tél. : 089.44.21.24

www.restaurant-akko.be