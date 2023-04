Le Nomade a pris ses quartiers

C’est précisément pour cette raison que Mamoun Lebbar, un jeune diplômé en Sciences Économiques vient de lancer, à Uccle son “Nomade”. Peu désireux de consacrer sa vie à la finance, il a en effet décidé d’œuvrer dans l’Horeca.

Il ne partait pas totalement dans l’inconnu, sachant que, par ses parents, il avait déjà pu faire connaissance avec le métier à travers des établissements comme L’Étoile de Fez ou encore Les Splendeurs du Maroc. Et voilà pourquoi, désireux de mieux faire connaître toute la palette de saveurs proposées par son pays d’origine, il a décidé de lancer son projet fin de l’année dernière.

Le lieu, d’abord : une belle surface entièrement redécorée dans un style contemporain qui fait appel à des couleurs pleines de soleil et à des matériaux traditionnels, tous en provenance du Maroc mais sans jamais tomber dans un exotisme de pacotille. Des tables aux luminaires en passant par les murs, tout ici est à la fois élégant et chaleureux.

La cuisine, ensuite : l’objectif de Mamoun Lebbar est de donner un coup de jeune à la cuisine marocaine, tout en en respectant les traditions. Pour ce faire, il s’est adjoint les services de Simon, l’ancien chef du Warrakech, à Waterloo.

Pas moins de 57 références

Dès la porte poussée, on ne peut qu’être impressionné par la diversité de l’offre dont témoigne ce même service traiteur, avec pas moins de 57 références, toutes présentées dans l’imposant comptoir frigorifié qui est la première chose que l’on aperçoit en entrant dans le “Nomade”. À emporter, donc, une étonnante palette de préparations plus appétissantes les unes que les autres, qui reflètent fidèlement la fabuleuse étendue gourmande de la tradition marocaine et qui sont ici disponibles pour être consommées à domicile.

Mais, si vivre l’expérience de cette cuisine chez soi est une chose, la découvrir sur place est encore plus intéressant. Ainsi, à table, Mamoun Lebbar, propose une carte qui permet de vivre pleinement l’expérience de sa vision culinaire.

Au chapitre des entrées froides, d’abord, avec une série de classiques aussi divers que, parmi bien d’autres, la Tektouka (un dip de poivrons grillés), le Zaalouk (un dip d’aubergines) ou encore le Gar’a M’asla (un dip de citrouille confite), l’idéal étant d’opter pour l’assortiment d’entrées froides pour deux couverts, où l’on peut profiter de six de ces appétissantes réalisations (26 euros 50).

Les entrées chaudes ensuite. Ici encore, des traditionnels revisités comme l’Ahdiss (les lentilles à la marocaine), la Bissara (une purée de pois cassés), ou encore la célèbre Harira (une soupe traditionnelle très populaire). Ici encore, le bon plan consiste à commander pour deux couverts l’assortiment de ces entrées chaudes (27 euros 50).

Des entrées “craquantes”

Ceci, bien entendu, sans oublier les entrées “craquantes”, comme les célèbres “briwates”, aux légumes, à la viande ou au fromage. Ou encore, l’aérienne pastilla, ici proposée au poulet (14 euros).

Au chapitre des plats à proprement parler, les amateurs les moins aventureux opteront sans doute pour les belles grillades (brochettes de poulet, de bœuf ou de kefta ou encore de côtes d’agneau), en individuel ou en assortiment royal (26 euros).

Toutefois, pour rester dans la tradition, on optera plus volontiers encore pour la série de couscous, ici déclinés en version végétarienne ou avec toutes les variétés de grillade, en ce compris la Royale mais aussi en version poulet, avec des petits raisins et des oignons caramélisés. Précisons que ces coucous sont proposés en portions individuelles, présentées dans les traditionnelles assiettes à tajine recouverte de leur fameux couvercle conique recouvrant la semoule déjà mouillée de bouillon et garnie de ses légumes, le tout flanqué, à part, de bouillon supplémentaire et, bien entendu, de harissa pour relever le tout au goût de chacun (de 22 à 28 euros pour la Royale).

Tajines

Enfin, impossible de faire l’impasse sur les magnifiques tajines, ici déclinés à l’agneau aux pruneaux, au kefta et œufs, à la chakchouka (végétarienne, aux légumes méditerranéens) ou encore au poulet et au citron confit (de 20 à 27 euros).

Au chapitre des desserts, on notera des incontournables comme la mousse au chocolat ou la crème brûlées mais également des douceurs plus typiques, comme un assortiment de biscuits marocains, la mesmen (une crêpe marocaine) ou encore la baghrir (la fameuse crêpe aux mille trous).

Pour arroser tout cela, on choisira dans la carte l’un ou l’autre bon cru marocain mais aussi l’une ou l’autre belle suggestion française. Et bien sûr, pour terminer, le thé à la menthe, servi par le patron dans les règles de l’art.

Un assortiment d’entrées froides pour profiter de six de ces appétissantes réalisations. ©GDM

Le service traiteur est ouvert tous les jours. ©Droits

Un thé à la menthe servi dans les règles de l'art pour clôturer le repas. ©DR

Nomade

1351 chaussée de Waterloo

1180 Uccle.

Tél. 0492/45.56.77.

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche. Traiteur ouvert tous les jours.

nomade.brussels/fr