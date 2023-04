”La Laiterie” : le restaurant gastronomique lillois qui rend hommage au passé

Au cœur des deux salles du restaurant, composé d’une haute véranda et d’une salle à manger avec cheminée, l’ambiance est chaleureuse et joyeuse comme le veut la tradition du Nord. Le jardin de 600 mètres carrés et ses grandes terrasses sont idéaux pour s’attabler aux belles saisons. Dans une démarche ludique et éco responsable, la maison a installé un poulailler et des ruches.

Le parcours du chef

C’est dans cet endroit plus que centenaire que le chef a voulu mettre en avant l’histoire de l’établissement, la demeure, le cadre, la destination, le lieu.

Petit-fils d’agriculteurs laitiers et fils de restaurateurs, Édouard Chouteau est passionné par la cuisine dès son plus jeune âge. C’est à l’Amphitryon, doublement étoilé, que le jeune cuisinier en herbe s’épanouira. S’ensuivra un apprentissage en Bretagne chez Henri et Joseph, restaurant alors étoilé au Guide Michelin.

Après des années très actives, Édouard Chouteau s’envole pour un tour du monde culinaire ; il traverse le Sénégal, va au Portugal, au Brésil ainsi qu’au Mexique avant de faire une pause en travaillant à New York et de rejoindre à nouveau la France.

En 2019, il relève le défi de redonner vie à ce “vieux restaurant” de Lille (1903) qui a un immense potentiel à offrir avec sa situation géographique idéale, tout près de la Belgique, son cadre verdoyant et son histoire gastronomique très riche…

Déjeuner à 39 euros

Sa devise : rendre hommage au passé pour mieux raconter le futur. Pour cela, il tient à garder l’esprit de la maison, à faire un sourcing respectueux et local (les produits laitiers à la ferme voisine, les pigeons, les farines, le maraîchage en direct chez les producteurs, la marée de Normandie… Toute l’année, les produits de luxe sont également mis à l’honneur, à l’instar des truffes, du caviar ou encore du turbot…

Avec un menu du terroir, fait uniquement de produits issus de l’agriculture locale, des menus éphémères (autour de la truffe ou du gibier, par exemple) et une carte qui peut changer, selon les arrivages, jusqu’à deux fois par semaine, la cuisine est vivante et en effervescence perpétuelle.

Avec plus de trois mille références et une dizaine de milliers de bouteilles, le restaurant cache en son sein une des caves les plus incontournables de la région où les vins de vignerons côtoient de belles appellations.

Si la qualité est en rendez-vous, il y en a pour toutes les bourses. Le menu Terre et mer est affiché 115 euros. Il comprend sept plats : harengs, saint-jacques de Boulogne, caviar Kristal haddock, crustacés (tourteau et oursin), genièvre de Houlle, volaille du Boulonnais et chocolat Encuentro.

Le menu Esprit végétal, à 75 euros, est composé de betterave, céléri rôti, topinambour, courge, œuf bio poché et miel de laiterie.

Il y a aussi le menu Déjeuner, servi du mercredi au vendredi midi. Pour 39 euros, il vous donne droit au biscuit de haddock, l’oeuf bio poché, le chou farci et le millefeuilles pistache.

Enfin, pour se faire plaisir, libre à chacun de s’offrir le menu Produits d’exception (150 euros). Il comprend le caviar Kristal, les asperges vertes, la langoustine mi-cuite, un “noble” poisson plat, le bœuf wagyu et la vanille de Madagascar.

Pour qualifier le summum du bien-être, les Flamands ont coutume d’utiliser l’expression “Heureux comme Dieu en France”. Elle ne pourrait mieux convenir que pour un repas à la Laiterie.

La Laiterie

138, avenue de l’Hippodrome

59130 Lambersart

00.33.3.20.92.79.73

Fermé lu., ma. et di. soir

reservation@lalaiterie.fr