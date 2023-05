La Canne en ville : une cuisine des champs

En cuisine comme dans la vie, il y a des modes qui se muent en phénomènes. Des évolutions gastronomiques dictées par le goût des clients mais aussi par une prise de conscience collective. À l’heure où la place de la viande dans nos assiettes débouche sur un débat sérieux et qui mérite d’être argumenté sans sectarisme, de nombreux chefs, notamment dans la jeune génération, ont délibérément choisi de privilégier les produits locaux mais aussi de limiter (voir de supprimer) la viande. Étoilé depuis 2020, Kevin Lejeune a récemment quitté ses locaux originels pour prendre ses nouveaux quartiers dans le prestigieux palace bruxellois le Steigenberger. Dans un décor à la fois lumineux et feutré, il propose désormais deux cartes bien distinctes. Celle où la viande et le poisson ont leur place (gambero rosso, langoustine et agneau le soir de notre passage) et celle qui mise tout sur le végétal. Une fois n’est pas coutume : nous avons décidé de prendre l’option végétale en partant, avouons-le, un peu dans l’inconnu. Même l’énumération des plats sur la carte ne tente pas de vous séduire, de vous en mettre plein la vue avec des noms parfois alambiqués. Ici, c’est la sobriété faite maison : tartine, petits pois, laitue, asperges (c’est de saison), betterave rouge et ananas. Point à la ligne. Pas d’allusion aux émulsions ni aux ingrédients censés enjoliver les plats. Appelons donc ce repas "dégustation à l’aveugle". Même si, dans votre assiette, vous reconnaissez bien les produits de base annoncés. Pas question de tuer le goût originel du produit par des subterfuges quelconques. Cela n’aurait pas eu de sens tant ils n’ont pas besoin d’artifices pour exprimer toutes leurs saveurs.