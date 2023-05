La Distillerie du chef belge René Mathieu élue meilleur restaurant végétarien du monde : "Je me méfie du véganisme, c'est dangereux"

Elu à deux reprises meilleur restaurant végétal du lmonde en 2020 et 2021, La Distillerie affiche également une étoile au Guide Michelin même si c’est l’étoile verte, synonyme d’alimentation durable, qui le fait encore plus frissonner.

Exilé au Luxembourg il y a une vingtaine d’années, René est belge et fier de l’être. Jadis considéré comme un joyeux hurluberlu avec ses idées sur la nourriture, il fait aujourd’hui des émules. Sans tomber dans le sectarisme, sans tomber dans l’anti-viande primaire et stupide mais en revenant aux sources de l’alimentation : ce qui nous entoure.

L'impressionnante entrée du château qui accueille régulièrement des repas d'état ©DR

René, le discours "proche de la nature" que vous tenez depuis plusieurs décennies, trouve enfin écho.

De tout temps, il y a toujours eu des cueilleurs mais c’était un phénomène marginal. Aujourd’hui, les chefs n’ont plus peur de le dire voir même de le revendiquer. Tant mieux car nous sommes face à une crise alimentaire profonde qui ne fait que commencer. Le prix de tous les produits importés et transformés augmente. Ma matière primaire, la nature, est toujours disponible et gratuite. Je ne veux pas revenir à l’âge de pierre car la modernité possède de nombreux avantages. Je prône un retour aux ressources locales, à ce qui nous entoure plutôt qu’aller chercher des aliments au bout du monde. Repartons du passé pour vivre le présent et assurer le futur. Remettons la modernité dans le bons sens.

Est-ce dire que vous prônez la disparition de la viande ?

Absolument pas ! Je ne suis pas un anti viande. D’ailleurs, si l’on m’invite à un BBQ, je mange des saucisses et des entrecôtes. Je ne suis pas sectaire. Je suis pour l’élevage raisonnable et local. Pourquoi importer du steak argentin par exemple ? Trop de pays exportent leur production pour gagner de l’argent mais ne nourrissent pas leur propre population.

"Je ne suis pas sectaire. Si vous m'invitez à un barbecue, je mangerai de la viande"

Dans un premier temps, La Distillerie proposait encore de la viande au menu avant de passer au 100% végétal. Pourquoi ?

Pour une question de cohérence. Pour ne pas brouiller le message. Je veux susciter une réflexion sur le changement à apporter à notre alimentation. L’apport nutritif idéal est 20% de protéines animales et 80% végétal. Or, à l’heure actuelle, c’est exactement l’inverse. Il faut changer.

Des plats 100% végétaux où le chef exhale les goûts et les saveurs ©DR

Vous allez plus loin en disant que la viande n’a pas de goût.

C’est un peu provoc mais réel. Personne ne mange de la viande crue. La viande a besoin d’être cuite et/ou assaisonée. Faites l’expérience : faites cuire un légume à l’eau et une viande à l’eau et dites-moi lequel a le plus de goût…

Vous dites bien végétal et pas vegan.

Le véganisme, c’est dangereux et sectaire. Tout est de substitution : hamburger végétal, fromage végétal,… Ils veulent faire passer la protection animale avant tout. Cela n’a pas de sens. La terre contient autant d’hommes que d’animaux même si produire de la nourriture pour les animaux est ridicule. L’animal, quel qu’il soit, trouvera toujours à manger autour de lui. Outre le fait qu’une soirée avec des végans, c’est tristounet, je m’inquiète pour les jeunes. Beaucoup se font embrigader sur de fausses valeurs. On les bluffe et je crains à terme des carences graves. Les grandes surfaces surfent d'ailleurs sur le phénomène. Elles proposent des rayons vegan dont tous les produits sont transformés et n’apportent aucun apport nutritif. D’accord pour réfléchir à la manière de se nourrir mais comment faire ?

"Si vous faites cuire un légume et de la viande à l'eau, devinez quel aliment aura le plus de goût..."

On a complètement oublié la transmission. Jadis, nos grands-parents n’achètaient rien. Mon grand père était garde-forestier. C’est lui qui m’a appris les plantes et leurs qualités nutritives, gustatives et même médicinales.

Toutes les saisons vous permettent-elles de proposer un menu 100% végétal ?

Evidemment. Ma saison préférée est l’hiver alors que l’on pense que la nature somnole. Nous cueillons évidemment des plantes ou des fruits, comme récemment les prunes, à l’époque idéale pour les faire sécher.

Autre originalité : vous n’utilisez quasiment pas d’eau ni de sel et uniquement des huiles végétales.

L’eau va se raréfier. Pourquoi utiliser cinq litres d’eau pour cuire un chou-fleur ? La vapeur suffit et cela conserve toutes les nutriments. On ne transforme pas, on fait simplement ressortir le goût.

Vous avez été élu à deux reprises meilleur resteraurant végétal du monde en 2020 et 2021.

C’est une valorisation du travail de toute l’équipe mais ce n’est pas une fin en soi. Plusieurs établissements à travers le monde développe la même philosophie avec talent. Géranium à Copenhague ou d'autres aux Pays Bas. En Belgique, il y a Humus et Hortense à Bruxelles et Vrijmoed à Gand.

Nous avons testé l’expérience 100% végétal

René Mathieu passe de table en table pour saupoudrer les plats de plantes et d'épices naturelles ©DR

Partons d’abord du profil du client. Je suis un gastronome curieux, ouvert à la découverte mais plutôt à tendance carnivore accompagné d’une bonne bouteille de vin. Le concept 100% végétal, nous l’avons testé.

Premier choix : avec ou sans les vins ? Nous sommes là pour vivre l’expérience totale donc option « eaux d’Archibald ». Nous n’allons pas être déçus. Du thé vert infusé à froid au vin de cassis sans alcool en passant par le kefir ou l’eau de tomates façon Bloody Mary, elles nous ont toutes étonné et ont sublimé les plats.

Une eau de tomates façon Bloody Mary, l'une des boissons non alcoolisées issue de macération ©DR

N’ayons pas peur de le dire : nous avions peur de ne manger que des plantes, des graines et des racines et… d’avoir faim à l’issue du repas. Dès le premier plat de cette expérience végétale, vous oubliez vos a priori été vous vous laissez guider par des goûts, des sensations et des émotions. Impossible de définir le menu de manière concrète tant le mélange des couleurs et de saveurs épate.

D’autant que le menu varie selon les saisons et les produits que la nature met à disposition. Lors de notre passage étaient à l’honneur des tomates (de toutes le couleurs), des artichauts, des girolles, des fleurs sauvages, des courgettes rôtie à la braise, une glace,…

Cerise ou plutôt fleur sur le gâteau : le chef René Mathieu en personne vient saupoudrer vos plats de fleurs, de racines et de tiges en provenance directe de son potager et qu’ils découpent devant vos yeux.

Verdict : une véritable expérience culinaire et gastronomique à la fois étonnante et époustouflante. Les vrais goûts explosent en bouche