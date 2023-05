La recette parfaite pour un repas de famille : César Lewandowski, le candidat belge de Top Chef, vous confie la sienne

La morue à l’aïoli pour quatre personnes

Ingrédients

- 600 g de morue dessalée

- 100 g de pois mangetout

- 2 carottes

- 1/2 botte d’asperges vertes

- 250 g de champignons

- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 1 jaune d’œuf

- 4 gousses d’ail

- 10 cl d’huile d’olive et 10 cl d’huile tournesol

- 1 cuillère de moutarde

- Du sel et du poivre

La préparation

Au pilon, commencez par écraser longuement l’ail épluché. Ajoutez ensuite le jaune d’œuf et la cuillère de moutarde et mélangez. À l’aide d’un fouet, faites monter la sauce en ajoutant progressivement les huiles de manière à casser le côté amer. Fouettez entre chaque ajout d’huile durant plusieurs minutes. Salez et poivrez. Une fois que votre aïoli est terminé, placez-le au frigo. Vous pouvez ajouter un trait de citron pour le parfaire selon vos goûts.

L'aïoli selon César Lewandowski. ©Copyright (c) 2021 Elena Vicas/Shutterstock. No use without permission.

Deuxième étape. Lavez et équeutez les pois mange-tout. Pelez et lavez les carottes ainsi que les asperges pour les tailler en bâtonnets. Enfin, nettoyez les champignons et coupez-les en deux. Cuisez l’ensemble des légumes à la vapeur en vérifiant la cuisson régulièrement. Il ne vous reste plus qu’à cuire votre morue dans une poêle bien chaude avec l’huile d’olive, du sel et du poivre.

Lors du repas, servez-vous de l’aïoli pour assaisonner généreusement vos légumes et votre poisson. Le chef conseille d’accompagner ce plat avec un taboulé pour apporter un peu de fraîcheur.

L’interview “infantile” de César Lewandowski

En cinq questions, le candidat de Top Chef retombe en enfance.

Quel était votre plat préféré lorsque vous étiez enfant ?

“La daube provençale de ma grand-mère. Finalement, c’est un peu comme un bœuf bourguignon avec un vin provençal. On faisait ça le week-end et on trouvait ça encore meilleur le lendemain. C’est vrai que mon palais a très vite été habitué au goût du vin (rires). ”

Quel était l’aliment que vous ne supportiez pas enfant ?

“J’avais du mal avec les champignons mais, aujourd’hui, j’en raffole. C’est pour ça que je dirais aux parents que ce n’est jamais perdu d’avance s’ils souhaitent faire évoluer les goûts de leurs enfants. Il faut juste trouver un moyen ludique et différent pour les faire manger. Dans le cas des champignons, par exemple, ma grand-mère les avait farcis de viandes et de légumes. Il faut apprendre aux enfants à devenir curieux. Une fois que c’est cuisiné, tout devient bon ! ”

Quel plat préparer à ses enfants quand on est pressé ?

“Je crois qu’il n’y a pas plus rapide que les œufs; ils cuisent en quelques secondes. On peut les préparer au plat ou en omelette. Ils sont toujours gourmands et se mangent chauds ou froids. ”

En général, le poisson est boudé par les enfants. Comment vous y prendriez-vous pour les faire changer d’avis ?

“En fait, moi j’ai grandi avec le poisson des pirates. C’était un poisson pané que le boucher de ma grand-mère préparait à Marseille. J’adorais ça et j’adorais me balader sur le port pour voir les pêcheurs. C’était vivant. J’entends encore ma grand-mère qui négocie les prix. Je pense que c’est une piste à explorer si vous voulez faire aimer le poisson aux plus petits. ”

Quels conseils donneriez-vous aux enfants qui sont attirés par le monde de la cuisine ?

“D’être curieux tout en restant dans le plaisir. Il y a plein de choses à apprendre tout le temps. Qu’ils n’aient pas peur d’aller taper aux portes et de rencontrer les chefs. Je serai toujours là pour répondre à leurs questions. ”

Bruxelles - Siege IPM: César Lewandowski - Candidat belge de Top Chef. A Bruxelles le 2 mai 2023 ©JC Guillaume

Un mot sur le StrEat Fest

L’événement le plus gourmand de Bruxelles revient pour une deuxième édition du 11 au 14 mai à Tour&Taxis. Au total, ce sont plus de 75 chefs originaires de toute la Belgique et même des Pays-Bas qui se sont donné rendez-vous pour présenter leur cuisine en version street food plus abordable. On peut notamment citer Glen Ramaekers (2 toques au Gault&Miliau) ou Kevin Lejeune (chef une étoile). 150 événements sont également au programme : performances artistiques, cours de cuisine, concours et même marché de producteurs. Des activités pour combler toute la famille. Tickets en vente sur www.streatfest.be