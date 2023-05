L’Orchidée Blanche: un incontournable de la cuisine asiatique à Bruxelles

Il faut dire que dans ce domaine, le meilleur côtoie souvent… le nettement moins bon.

L’une des clés de la réussite de l’Orchidée Blanche réside sans nul doute dans le dynamisme de la maîtresse des lieux, Katia Nguyen, entrepreneuse jamais au repos, qui apporte un soin tout particulier au moindre détail.

Un dépaysement sans outrance

Ainsi, pour le double décor de la maison… Alors que le rez-de-chaussée de l’établissement se veut lumineux et contemporain avec seulement quelques élégantes touches d’orientalisme sobre, l’étage, lui, plonge les convives dans une magnifique ambiance de vieille demeure des bords du Mékong. Pas d’exotisme de pacotille mais bien une atmosphère chaleureuse qui offre un dépaysement sans outrances.

Dans le même souci d’élégance, le service proposé à l’Orchidée Blanche mérite également le détour. Les superbes tenues traditionnelles – le fameux Ao Dai – portées par les collaboratrices de la maison sont régulièrement adaptées aux dernières tendances de la mode vietnamienne que Katia Nguyen ne manque jamais de scruter lors de ses voyages réguliers dans son pays natal.

Ces déplacements réguliers constituent également, pour la maîtresse de maison, l’occasion de chercher encore et toujours des idées pour améliorer l’offre gourmande de son restaurant. En contact avec les meilleurs chefs du lieu, elle n’hésite jamais, à son retour, à mettre à sa carte le fruit de ses découvertes. À l’arrivée, cela donne une carte où l’on retrouve les meilleurs classiques de la cuisine vietnamienne, bien sûr, mais également des préparations moins courantes et, qui, à elles seules, mérite que l’on pousse la porte de son établissement.

De succulentes suggestions

Ainsi, parmi bien d’autres, au registre des potages, à côté du délicieux Pho (la célèbre soupe de Hanoï), on trouve, par exemple, un étonnant Lau (13 euros); en fait, un généreux pot-au-feu de poulets, de scampis, de calmars, de poissons et de légumes frais.

Dans les entrées, que celles-ci soient à la vapeur, frites ou froides comme les rouleaux de printemps, également déclinés en version “hiver” avec du bœuf aux oignons, tout ici respire la fraîcheur, à l’image de la salade des quatre saisons : ananas, papaye, carotte tomates et scampis…

La liste des plats est encore plus impressionnante, avec toutes les manières classiques de décliner aussi bien le poulet, le canard, le bœuf ou toutes les variétés de fruits de mer mais aussi les nouilles de blé ou de riz. À noter, par exemple, de temps à autre en suggestion, les succulentes crêpes saïgonaises, de délicates galettes de riz croustillantes garnies de jets de soja et de scampis…

Le tout à prix doux. La vaste carte d’entrée ou de plats s’échelonne entre 12 et 20 euros l’assiette.

Une bonne méthode pour faire connaissance avec les richesses de l’Orchidée Blanche consiste à opter, à partir de deux couverts, pour La table de riz conviviale qui offre une sélection des meilleures entrées et des meilleurs plats de la maison.

On pourra aussi opter pour des formules comme La fondue du Golfe du Siam ou encore La fondue impériale vietnamienne, au cours desquelles les convives cuisent eux-mêmes une multitude d’ingrédients dans des bouillons merveilleusement parfumés.

Une cuisine saine en imaginative. ©DR

Des préparations originales

Au rayon des douceurs de fin de repas, on trouvera une série de classiques, bien sûr, mais également des préparations nettement plus originales, comme la banane grillée à la crème de coco ou encore les beignets de litchis au miel flambés au saké…

Dans les verres, enfin, aucun souci pour sélectionner une belle bouteille dans l’offre éclectique de vins français et d’ailleurs, tous choisis pour leur excellent rapport qualité-prix et leur aptitude à accompagner aussi bien que possible une cuisine aussi parfumée que pleine de saveurs.

L’Orchidée Blanche, on n’en repart jamais déçu. Raison pour laquelle on ne se lasse pas d’y revenir, et pour de nombreuses années encore, espérons-le.

L’Orchidée Blanche

436, chaussée de Boondael

1050 Bruxelles.

02/647.56.21

Web : www.orchidee-blanche.com

Ouvert tous les jours sauf le samedi midi, de 12 h 00 à 14 h 30 et de 19 h 00 à 23 h 00