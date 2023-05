"Le Coin gourmand" en plein centre de Bruxelles: les touristes aussi ont le droit de bien manger

Pendant longtemps, l’Îlot sacré a traîné une piètre réputation en matière de cuisine. C’était au temps où une ou deux personnalités géraient une dizaine de restaurants de qualité médiocre, véritables attrape-touristes. Le temps a fait son œuvre et assaini le quartier. Les établissements qui ont survécu proposent désormais pour la plupart une offre de qualité intéressante. C’est le cas du Coin gourmand qui se situe, comme son nom le laisse supposer, à un coin, plus précisément entre la rue Marché-aux-Herbes et la Petite rue des Bouchers. Il bénéficie d’une situation idéale sur une voie de grand passage. Depuis la fin de la pandémie, les touristes sont revenus plus nombreux que jamais et le samedi soir, les restaurants de l’îlot ne désemplissent pas.