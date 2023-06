À la Table Roberti, on se sent comme chez soi

La discrétion est de mise (vous pourriez circuler dans la rue sans prêter attention à la présence d’un resto). Parce que nous sommes plus proches de la table d’hôte. Denis Roberti et son épouse Corine vous accueillent dans leur salon transformé pour une vingtaine de convives pas plus avec une cuisine ouverte et un chef qui vient présenter toutes ses préparations à chaque table. Pas de VIP mais que des invités dans une ambiance volontairement cocooning.

Par beau temps, la grande salle permet à toutes et tous de profiter du plein air et du grand jardin arboré. Météo belge oblige, lors de notre passage, nous avons dû nous réfugier à l’intérieur. Après un apéro sous la forme d’une infusion de plantes et de gin (original !), place au menu. Il change tous les mois avec deux impératifs essentiels : la qualité des produits et des produits de saison. Quatre, cinq ou six services pour les plus gourmands. Quatre suffiront à notre bonheur car les proportions ne sont pas chiches. Mais surtout les plats sont élaborés, raffinés et surtout savoureux.

Lors de notre venue, les préambules, jolie appellation pour ouvrir les hostilités, se présentaient en couteau en tartare, un cromesquis de veau et radis en carpaccio et fromage. En entrée, c’est encore de saison, des asperges blanches fumées sur un lit d’épicéa et sa mousseline. En plat, le chef vous permet toujours de choisir entre une viande ou un poisson. Plie farcie sur son lit de mange-tout et crevettes grises d’un côté de la table et noix d’entrecôte bœuf Holstein à l’échalote grillé au yakiniku de l’autre. Un tiramisu maison pour couronner le tout.

Il n’est même pas nécessaire de préciser "maison "car tout sort de l’imagination de Denis et de son fils et de ses cuisines. Rayon vins, une carte qui fait la part belle à des découvertes avec une gamme de prix particulièrement raisonnables dans ce monde de la restauration où certaines exagérations sont parfois ressenties. Nous avons opté pour le forfait vins une fois n’est pas coutume. Car la maison choisit de travailler avec un caviste différent de la région lors de chaque menu. Durant le menu que nous avons pu déguster, Carmelo Ciurio de Vinitaly (que l’on a connu au Chavignol à Ottignies) proposait ses vins transalpins. Forfait vins selon le nombre de services : 35 à 48 euros. Le genre d’adresses un peu cachées dont on a envie de faire la pub autour de soi.

Dimanche c’est barbecue

Nous avions découvert jadis Denis Roberti pour une idée originale qui a désormais fait des petits : le barbecue familial du dimanche. Dès que le temps le permet, tout le monde rassemblé autour d’un grand barbecue. La grande tente berbère est dressée, la piscine externe est ouverte et c’est pique-nique sur la pelouse. Au menu : poissons grillés, viandes cuites à basse température, légumes crus et cuits. Il y en a pour tous les goûts. Même pour les enfants. Prix : 75 euros par personne. Il est évident que si la météo est capricieuse, Denis et sa femme postposent les festivités.

La Table Roberti

Rue Goffinet, 11

1325 Chaumont-Gistoux

Tél. : 0477/45.71.75

www.table-roberti.be