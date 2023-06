La saison du barbecue bat son plein : ces 5 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez réussir votre cuisson à tous les coups et épater vos invités

À lire aussi

Ne pas nettoyer la grille

La tentation est forte de ne pas nettoyer sa grille quand on doit jongler avec les invités. Pourtant, c’est une étape indispensable et il est même idéal de le faire assez rapidement, lorsque la grille est encore chaude. Les saletés s’enlèveront plus facilement en grattant avec une brosse métallique spécialement conçue et la chaleur tuera les bactéries récalcitrantes.

Cuire la viande trop froide

Ne cédez pas à la précipitation. Mieux vaut sortir la viande de votre frigo au moins une bonne demi-heure avant de la cuire. De cette façon, la pièce ne sera pas froide et elle sera plus tendre une fois préparée. Votre patience sera récompensée.

Attention aux braises

Attendez que votre barbecue soit bien chaud pour commencer la cuisson. S’il y a encore des flammes, vous risquez de brûler votre morceau de viande. Veillez toutefois à ne pas faire n’importe quoi avec certaines viandes. Une côte à l’os placée au-dessus des braises va perdre du gras et donc provoquer des flammes… L’idéal est de la placer sur le côté pour qu’elle cuise doucement mais sûrement. Pour les merguez ou brochettes, vous pouvez y aller sans problème par contre.

Merguez, brochettes, saucisses, ... Tout peut être cuit au barbecue, à condition de respecter certaines règles ©Copyright (c) 2015 stockcreations/Shutterstock. No use without permission.

Ne faites pas n’importe quoi avec le couvercle

Le couvercle n’est pas qu’esthétique. Sa bonne utilisation peut sublimer votre cuisson. Et les avantages sont multiples. Fermer le couvercle permettra d’avoir une cuisson à chaleur tournante, qui cuira vos aliments plus doucement. Cela leur donnera aussi un goût plus fumé. Enfin, ne vous amusez pas à ouvrir et fermer votre couvercle constamment, au risque de voir les bénéfices de cette technique… partir en fumée.

Se ruer sur la viande après cuisson

Une fois que la viande est cuite, les odeurs savoureuses nous poussent à la déguster au plus vite. Quelle erreur ! Laissez-la reposer quelques minutes, dans du papier aluminium. Cela laissera le temps au jus de donner du goût à la pièce et de la rendre plus tendre. Là aussi, votre patience sera récompensée.

Bon appétit !