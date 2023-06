Le restaurant "le Relais de Paris" s’installe à Bruxelles

Pour implanter cette enseigne à Bruxelles, Monica Benito et Reza Afshar Karaghan ont eu la chance de trouver, sur le Grand Sablon, un local idéalement situé. Dans un décor à la fois simple et chaleureux, avec ses jolies banquettes rouges et ses murs ornés de belles photographies, les tables se parent ici d’un nappage blanc élégant.

Un décor simple et chaleureux avec de jolies banquettes rouges. ©Luc Viatour

C’est Reza Afshar Karaghan lui-même qui assure la direction de la cuisine et met à un point d’honneur à ne mettre en scène que des produits de première qualité. À commencer par la fraîcheur du mesclun qui constitue la petite salade d’entrée. Mais aussi les composantes de la délicieuse vinaigrette qui l’accompagne. Ensuite, la viande, bien entendu, un superbe contrefilet Angus irlandais qui, selon l’appétit, peut se décliner en version 180 g ou 350 g. Mais aussi les pommes de terre spécialement sélectionnées pour produire, dans la maison, les délicieuses frites préparées, selon les règles de l’art, avec de la graisse de bœuf.

Une excellente viande doublée d’une sauce savoureuse, le tout accompagné de délicieuses frites maison. ©Luc Viatour

La sauce

La sauce originale Relais de Paris aurait été inventée par un chef suisse dans les années trente. Sa formule, aussi secrète que celle du Coca-Cola, a souvent été imitée mais jamais égalée. Émulsionnée mais d’une grande légèreté, elle mettrait en œuvre pas moins de dix-huit ingrédients ! Sa saveur relevée et riche en herbes accompagne à merveille la viande bien entendu mais également les frites…

Pour rencontrer les envies de tous, la carte propose également un filet de poulet accompagné de la même sauce mais aussi un tartare ainsi qu’un hamburger. Et aussi, pour ceux qui préfèrent une formule moins carnivore, une belle salade au crottin de Chavignol vient compléter le menu.

La carte des vins mérite le détour également, avec une très intelligente sélection de crus hexagonaux de toutes les régions, proposés à des prix tout à fait doux.

Enfin, on ne pourra qu’admirer l’exceptionnel choix de spiritueux ici disponibles, tout spécialement, dans le domaine des whiskies. Une offre pareille est peu courante dans un restaurant et permet de finir en beauté l’excellent moment de table que l’on passe ici.

Relais de Paris,

42, place du Grand Sablon

1000 Bruxelles

02/731.02. 85

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche (non-stop les samedi et dimanche). Fermé le lundi.