Les noix

Les noix et autres oléagineux sont riches en oméga-3 et acide gras qui contribuent à l’amélioration de la mémoire. De plus, les vitamines et minéraux contenus dans les fruits secs en général, assurent le bon fonctionnement du cerveau et accélère la vitesse de compréhension. Elles peuvent aussi très utiles pour lutter contre le stress. Elles restent quand même fort caloriques, c’est pourquoi la nutritionniste Naidoo préconise une portion d’un quart de tasse maximum par jour.

Les aliments fermentés

Le kéfir, le kimchi, le kombucha, la choucroute, les yaourts, etc. Tous ces aliments sont bons pour la santé, ils contribuent à diminuer l’anxiété et améliorent la flore intestinale. La fermentation des aliments permet également une meilleure assimilation des éléments nutritifs, ainsi qu’une réduction du lactose dans les produits laitiers.

Les légumes à feuilles vertes

La liste est longue, on en consomme normalement tous régulièrement et c’est tant mieux ! Les légumes à feuilles vertes contiennent des vitamines et des nutriments qui protègent contre le déclin cognitif. Ils contiennent aussi beaucoup de vitamines B9 qui aident le corps dans la production de globules rouges.

Les avocats

De multiples études ont montré que la dépression était notamment liée à une carence en magnésium. Si vous voulez donc vous en protéger, n’hésitez pas à consommer des avocats qui en contiennent en grande quantité. En plus du magnésium, les avocats sont aussi une excellente source de potassium qui permet de réguler la tension artérielle.

Le chocolat noir

On l’a déjà tous entendu, “non mais le chocolat noir, c’est bon pour la santé, ne t’inquiète pas” et bien, c’est vrai. Le chocolat à un effet sur notre bonne humeur et réduit aussi les symptômes liés à la dépression. Il faut toutefois s’assurer de sa bonne qualité et du fait qu’il ne contient pas trop de sucre, auquel cas il perd beaucoup de ses bienfaits pour la santé.

Les épices

Les épices sont souvent recommandées pour leurs propriétés antioxydantes qui agissent sur la réduction de l’anxiété. Uma Naidoo conseille également la consommation de safran, malgré son coût, des recherches ont montré que cette épice réduisait aussi significativement la possibilité de développer des troubles dépressifs graves.