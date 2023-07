Vous reprendrez bien un verre de no/low: la spécificité de ce type de vins va-t-elle devenir une tendance?

Dans le même temps, le secteur du vin dans son ensemble est à une vraie croisée des chemins: "Il y a aujourd’hui une tendance de fond vers une consommation d’alcool plus modérée", remarque encore Marc Tomas. Et ce phénomène touche de manière profonde la filière, de la vigne au verre : tous les maillons sont concernés. Et si les spiritueux “spirit free” proposent des alternatives de plus en plus convaincantes, cela n’est pas encore le cas côté vin. Il faut dire que le produit de la vigne est loin d’être un produit commercial comme un autre. Avec ses traditions ancrées, ses savoir-faire séculaires, ses vignerons de père en fils, le secteur est un mastodonte autant du côté de son poids dans l’économie que dans ses valeurs.

Des produits complexes

Comment insuffler un vent (vin ?) nouveau ? Une des réponses pourrait bien venir du collectif no/low. Un tout nouveau groupement qui réunit des acteurs de la vigne au verre pour proposer des alternatives qualitatives autour de la production et de la valorisation de vins réduits en alcool et sans alcool. Marc Tomas, également entrepreneur dans le secteur de l’œnotourisme en fait partie : “En tant que cardiologue et spécialiste en œnotourisme, je me préoccupe beaucoup de la promotion de la consommation raisonnée de vin”.

Ce collectif a des objectifs ambitieux puisqu’il entend fédérer “toute une filière pour travailler à la construction d’un écosystème solide et novateur”. Et faire bouger les lignes en développant “une catégorie qui a du sens d’un point de vue social et économique”. Et qui a besoin d’innovation gustatives en matière de nolo. Pour offrir des boissons qui suscitent l’enthousiasme…