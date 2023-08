Au Donjon, c’est la vie de château : un hôtel haut de gamme près de la Côte d’Albâtre

En dépit de son nom, le Donjon n’a rien d’une construction moyenâgeuse. Juché en haut du val Saint-Clair, sur des vestiges romains, il fut édifié en 1862 sous forme d’une imposante bâtisse anglo-normande. Un siècle plus tard, en 1978, la famille Abodib faisait l’acquisition du domaine pour l’aménager en bel établissement hôtelier.

Au premier édifice s’ajoutera en 2002 une villa attenante qui formeront un ensemble harmonieux. Enfin, en 2017, une nouvelle page s’écrivait avec le Salon des Créateurs, œuvre du styliste Jean-Charles de Castelbajac.

Disséminées dans les deux bâtisses, les 21 chambres bénéficient d’une vue sur la mer, la piscine ou le parc. Certaines sont dotées d’une baignoire jacuzzi ou douche balnéo, d’une terrasse ou d’un balcon. Chacune porte le nom d’un illustre personnage créé ou lié à l’histoire d’Etretat : Sarah Bernhardt, l’impératrice Eugenie, Guy de Maupassant, Pierre Loti, Gustave Flaubert ou Isadora Duncan.

21 chambres qui bénéficient d'une vue sur la mer, la piscine ou le parc. ©donjondomainesaintclair

Mais, puisqu’il s’agit ici d’évoquer les plaisirs de la table, il est temps de parler du restaurant étoilé au Michelin (depuis janvier 2021) dont le chef, Gabin Bouguet, utilise exclusivement les produits de la terre et de la mer. Quatre menus sont proposés dont le menu Embrun (4 services), uniquement à midi, à 59 euros. Il y a aussi le menu Littoral (végétarien) 4 services à 59 euros, le menu Estran 5 services à 89 euros et enfin le menu Horizon 8 services à 129 euros. Avec le supplément de 5 verres découverte, il faut ajouter 65 euros et 110 euros pour le supplément 5 verres de prestige.

Une cuisine gastronomique qui privilégie les produits régionaux. ©donjondomainesaintclair

À côté du restaurant étoilé, il y a aussi le Bistrot Saint-Clair. Installé dans Le Cottage avec sa grande baie vitrée et sa terrasse donnant sur la piscine du Donjon et au loin la mer, Le Bistrot Saint Clair a ouvert ses portes en novembre 2019 pour une expérience culinaire alternative, et complémentaire du restaurant gastronomique. Dans un cadre moderne et une ambiance décontractée, le Chef Sébastien Dufour et son équipe proposent des recettes de bistrot revisitées. La Normandie est à l’honneur, entrées du potager, terrines maison, plats mijotés, poissons, viandes et desserts gourmands vous régaleront. La carte est renouvelée tous les mois pour évoluer au fil de l’inspiration du Chef et des saisons.

Épinglons parmi d’autres spécialités normandes l’assiette de six huîtres °2 de chez Franck Jacob (15 euros), l’œuf parfait, mousse de céleri, jus corsé (17 euros). En plat, on choisira un retour de criée, fenouil, coulis de tomates (29 euros) ou une poitrine de cochon, sarrasin, bisque de crustacés (27 euros). En dessert, enfin, on fera son délice de plaisirs sucrés régionaux comme la crème brûlée bénédictine (10 euros) ou la pêche pochée, riz au lait vanille, caramel de vin blanc (10 euros).

Le Donjon

Chemin de Saint Clair

76790 Etretat

00.33.2.35.27.08.23

Ve, sa et di de 12.00 à 13.30

Du me. au sa. 19.00 à 21.30