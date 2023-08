En effet, après avoir observé des souris et les avoir fait manger à diverses heures de repas, ils en ont conclu que des heures de repas trop variables impliquent des variations dans diverses parties du corps. Séparant les souris qui ont mangé à des heures régulières de celles qui ont mangé à des heures variables, ils ont constaté que sur ces dernières s’opéraient des changements au niveau hormonal et du biorythme. Ainsi, manger constamment à des heures différentes perturbe le corps et son rythme biologique.

Comme beaucoup le savent, l’intestin est notre deuxième cerveau et est responsable de la production de nombreuses hormones nécessaires à notre fonctionnement. Ainsi, la production de la mélatonine se passe dans notre ventre. Son rôle ? Nous aider à dormir. Le cortisol, quant à lui, est une hormone produite à partir du cholestérol et sécrétée par les glandes situées au-dessus des reins, appelées les glandes corticosurrénales. Il est responsable du stress et sert à nous faire réagir en cas de danger.

Le problème ? Si notre horloge interne est déréglée, “ces hormones peuvent être libérées au mauvais moment”, comme l’a déclaré Emily Leeming, scientifique et diététicienne, au journal The Guardian. Les facteurs influençant notre horloge biologique sont la lumière du jour mais également nos habitudes alimentaires. “Manger est l’un des moyens d’informer notre corps de l’heure qu’il est. À condition que nous le fassions aux mêmes heures”, déclare la scientifique.

À quelle heure faut-il manger ?

”L’heure précise ou le nombre de repas sont moins importants que le respect constant de ces mêmes heures. Essayez donc de le faire le plus possible, dans la mesure du possible. La perfection n’est pas nécessaire”, comme le déclare le diététicien Pieter Brughmans au journal Het Laatste Nieuws.

Par exemple, si vous décidez de prendre votre petit-déjeuner à 8 heures, essayez de vous y tenir chaque jour. Ainsi, votre corps apprendra à déclencher les processus nécessaires à se réguler tout au long de la journée, vous permettant d’être plus réveillés de jour et plus fatigués avant d’aller dormir.