Stéphane Defraine, le Belge qui bouscule les vins de Bordeaux

Ses étiquettes à la Magritte ne passent pas inaperçues.

"Nous avons connu un mois de juin pourri avec l'arrivée du mildiou, dit-il. Je m'attends à des années compliquées."

Parce que Bordeaux a loupé certains virages, a trop été dépendant du fameux guide américain Parker, a pratiqué (c’est du moins le sentiment qui persiste) des prix exorbitants confinant ses vins comme un produit de luxe et, aujourd’hui, se réveille et fait face à une crise.

Débarquant de Bruxelles, où ses études de sciences éco ne le passionnaient pas, à Saint-Emilion, Stéphane devait rester quelques jours. Il y est depuis 35 ans.

À lire aussi

"Les vins de Bordeaux doivent faire face à un réel désamour des importateurs, des cavistes, du public. En partie de leur faute car ils se sont endormis sur leurs lauriers. Aujourd'hui, il faut réinventer le bordeaux. Non, ce n'est pas un vin cher. Les grands crus classés et leur prix hallucinant représentent 3 % de la production. Vous trouverez aisément d'excellents vins dans une gamme entre 10 et 15 euros. C'est fini l'époque des vins trop puissants, trop tanniques et avec un taux d'alcool élevé."

Quand on a connu un sentiment sans doute grisant de surpuissance, ce n’est pas si simple de revenir sur terre et de se poser les bonnes questions.

"Bordeaux et ses châteaux se sont fermés au public pour devenir des forteresses. Ils ont perdu le contract avec le consommateur. À Fontenille, j'ai placé un panneau 'vente directe' en 1989. Il n'a jamais bougé. Pendant que Bordeaux se regardait le nombril, d'autres régions comme la Bourgogne et le Languedoc se sont développés et ont misé sur l'afflux touristique. À Bordeaux, plus personne ne venait en touriste. "

Il faut donc remettre l’ouvrage sur le métier, entamer une nouvelle période de séduction voir de reconquête. Comme si le bordeaux s’était paré d’une réputation trop bourgeoise et d’une image ringarde.

"Il faut s'adapter aux goûts du marché. Je produis des bordeaux légers, fruités, sans surmaturation et plutôt à consommer qu'à garder 20 ans dans sa cave. La jeune génération se détourne du vin et quand elle en boit, il doit être simple, facile, digeste."

Stéphane et sa belgitude cassent les codes. Ses étiquettes inspirées de Magritte offrent un aspect plus ludique à ses bouteilles. De même que les noms dont il les a affublé : Rouge Tendre, Contre-pied, Je suis gris ou encore Rubis Cub. Mais il ne cache pas que Bordeaux est en perte de vitesse.

"Sur les 100.000 hectares de vignes, 25 à 30.000 ont raccroché ces cinq dernirèes années mais on va s’en sortir. Cela prendra peut-être 3 ou 4 ans."

En se fondant dans le paysage dans une région où le conservatisme a longtemps été de rigueur, Stéphane s’est fait adouber. Sans oublier ses origines (sa sœur habite à Beersel).

"Tout le monde sait que je suis belge et fier de porter mon tee-shirt 'Je suis belge. Don't be jalous.' J'ai sans doute un côté iconoclaste et un peu frondeur."