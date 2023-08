Du champ à l’assiette

Vincent Copenaut, agriculteur depuis trois générations, fait partie de ce cercle fermé. Il a, en effet, ouvert avec son épouse, Ling, le restaurant le Pré en Bulles il y a plus de quinze ans.

“Ling, qui est chinoise, préparait des plats très appréciés par nos amis. Nous avons alors eu l’idée de lancer un restaurant tout en sublimant les produits de notre ferme dans l’assiette. Nous utilisons notamment nos propres légumes (salade, poireaux, carottes, pommes de terre), notre propre viande bovine, mais aussi la volaille, et enfin les fruits de saison comme les prunes, les fraises, les cerises, les pommes et les poires. ”

D’autres produits locaux viennent enrichir la table qu’il s’agisse du beurre, du lait ou du fromage au lait cru de la ferme Jean Christians, du fromage de chèvre de la chèvrerie voisine, de la bière de l’abbaye d’Aulne ou encore du whisky belge et du spice berry (utilisé pour des cocktails) de la Custom Distillery.

Si Vincent Copenaut s’occupe de la ferme matin et soir, il n’hésite pas à donner un coup de main à son épouse le midi et le soir.

Une transparence totale

Les restaurants à la ferme offrent une transparence totale quant à l’origine de leurs produits. Un constat rassurant à une époque où l’industrialisation alimentaire est presque devenue la norme. Fréquenter les établissements labellisés "Table de Terroir", comme Le Pré en Bulles est donc un gage de qualité, mais pas seulement. En fréquentant ce type d’établissement, vous encouragez une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, vous favorisez le commerce local et vous permettez aux agriculteurs et éleveurs de continuer à pratiquer leur métier de manière traditionnelle tout en préservant les traditions culinaires régionales.

©préenbulles | APAQ-W

“Chez nous, vous goûterez une cuisine à notre image, note Vincent Copenaut. C’est la rencontre d’un agriculteur avec une cheffe chinoise. Notre cuisine est surprenante, savoureuse, copieuse, généreuse, paysanne et fermière mais aussi rehaussée d’épices asiatiques dans certains plats. Il n’y a pas de fioriture, elle est authentique et sans surprise en ce qui concerne l’origine des produits et le montant de l’addition”.

Un ressourcement complet

Outre le restaurant, le Pré en Bulles propose aussi des chambres d’hôtes (une roulotte, un ancien grenier à foin et deux chambres dans un bâtiment à ossature bois) au milieu de nulle part. “Nous avons beaucoup d’étrangers, qui prennent plaisir à goûter notre cuisine du terroir et nos spécialités du pays. Quant aux habitués, nous les connaissons et ils nous sont proches. Dans tous les cas, le ressourcement est total car nous nous situons en pleine campagne avec des champs à perte de vue. ”

Les plats phares

L’entrée wantang. D’origine asiatique, cette entrée surprenante fait la part belle aux produits locaux, notamment les escargots de Seloignes.

La côte à l’os cuite sur marbre. “Notre viande de la ferme est cuite sur marbre, rappelant notre région marbrière mais aussi parce que le marbre permet de conserver la chaleur tout au long du repas. On pose le marbre au milieu de la table sur un trépied et les convives peuvent déguster une viande chaude aussi longtemps qu’ils le désirent. ”

©préenbulles | APAQ-W

Quel est l’intérêt de fréquenter un restaurant labellisé "Table de Terroir" ?

Consommer local et de saison

Assurer une juste rémunération des producteurs

Favoriser une approche durable du secteur HoReCa

Réduire l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

Favoriser la diversité gastronomique et régionale

Stimuler l’économie locale et renforcer les communautés

Découvrir les spécialités de son terroir, bonnes pour la santé et l’environnement

www.tabledeterroir.be