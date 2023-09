Découvrez les deux pizzerias belges qui sont dans le top 100 des meilleures du monde

Le classement 50 Top Pizza vient de publier sa liste des meilleures pizzerias du monde. Pendant un an, plus d’un millier d’inspecteurs indépendants sont partis à la recherche de la meilleure pizza du monde. Les différents critères pour établir ce classement sont : évidemment le goût, l’utilisation de produits locaux et de saison qui portent des labels européens (dop, Igp, Stg), le respect de l’environnement et finalement l’originalité de la pizza. Car si les recettes traditionnelles restent très appréciées, la touche personnelle du pizzaïolo l’est encore plus. Au-delà du classement, d’autres prix spéciaux sont également remis, tels que “le pizzaïolo de l’année” et “la pizza de l’année”.

Le restaurant en lui-même est aussi soumis à certains critères, tels que les services proposés, les boissons, la propreté,…

Et cette année il n’y a pas une, mais deux meilleures pizzerias au monde. Il s’agit de la pizzeria Masanielli de Francesco Martucci et de la pizzeria 10 Diego Vitagliano toutes les deux situées dans la région de Naples. La deuxième place a été obtenue par la pizzeria new-yorkaise Una Pizza Napoletana. Et la troisième meilleure pizza du monde se situe à Barcelone et s’appelle la Sartoria Panatieri.

Si la Belgique n’a pas réussi à se glisser sur le podium, elle n’a cependant pas de quoi rougir. En effet, deux pizzerias belges apparaissent dans le classement. Et l’exploit est d’autant plus grand qu’elles figuraient déjà dans le classement de l’année dernière. Il s’agit de deux pizzerias bruxelloises, La Pizza è Bella Gourmet qui réside à la 62ème place et La Piola Pizza à la 79ème place.

Voici le top 10 :

1. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Naples, Italie

1. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserte, Italie

2. Una Pizza Napoletana – New York, États-Unis

3. Sartoria Panatieri – Barcelone, Espagne

4. The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Japon

5. I Tigli – San Bonifacio, Italie

6. Seu Pizza Illuminati – Rome, Italie

7. 50 Kalò – Naples, Italie

8. Bottega – Pechino, Chine

9. 180g Pizzeria Romana – Rome, Italie

10. I Masanielli – Sasà Martucci – Caserte, Italie