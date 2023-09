Durant cette période, les “Wine Days” sont une excellente opportunité de découvrir la gastronomie du restaurant de l’hôtel associée à une fine sélection de vins.

Pour la deuxième année consécutive, les Sofitel Wine Days sont 100 % belges !

De septembre à fin octobre 2023, les vins du domaine viticole du Chenoy sont mis à l’honneur et divers événements sont organisés autour du thème des vendanges, du vin et de la table.

Côté table, lorsque l’on sait que le Chef du “The 1040”, Jean-Philippe Watteyne, est un amoureux inconditionnel des produits du terroir belge qu’il revisite avec art et créativité en les magnifiant à merveille, il était tout à fait évident que les vins devaient également être sélectionnés dans notre même terroir national.

Le domaine du Chenoy ( https://www.domaine-du-chenoy.com/ ) a été sélectionné avec la complicité du concept et label belge “Le vin des Femmes” (www.levindesfemmes.com) créé par Muriel Lombaerts.

Situé à Emines, en province de Namur, le domaine est initialement acquis pas Philippe Grafé en 2002 et comprend 11 hectares de sols argilo limoneux peu profonds et de sous-sols rocheux où alternent des bancs de calcaire, de grès et de schiste qui conviennent parfaitement à la culture de la vigne.

Les vins proviennent du Domaine de Chenoy. ©DR

Au programme des Wine Days, il y aura une soirée consacrée aux Arts de la table et une autre sur le thème Vins ert méditation, toutes deux sur invitation.

Le point d'orgue, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 12 octobre à 19h00, à la modern brasserie “The 1040”, située dans l'hôtel Sofitel, place Jourdan à Etterbeek. Le nom se veut un clin d’œil au code postal de la commune d’Etterbeek où elle est installée depuis mai 2019, au cœur du quartier européen.

Le Chef consultant Jean-Philippe Watteyne et l’Executive Chef Gabriele Petrucci ont concocté un menu unique auquel le propriétaire-vigneron du domaine du Chenoy, Pierre-Marie Despatures a associé ses meilleures productions à l’occasion d’une soirée exceptionnelle au cours de laquelle ils seront également présents pour vous aiguiller dans la reconnaissance des saveurs et raconter l’histoire du domaine.

Comme il s’agit avant tout de Wine Days, les Chefs ont, une fois n’est pas coutume, associé les plats aux vins proposés.

Dès l’apéritif, avec les mises en bouche, une Citadelle, AOP Côtes de Sambre et Meuse.

Pour l’entrée, le Cupidon, AOP Côtes de Sambre et Meuse bio a inspiré une tartelette brisée, purée de butternut, tronçon de turbot poêlé et noisette – crème d’échalotes.

En plat, le filet de canard rôti, jus au poivre de sechuan, mille-feuilles de pommes de terre et céleris, crumble de peau et légumes du moment sera magnifiquement accompagné par le Grand Chenoy, AOP Côtes de Sambre et Meuse, un rouge d’assemblage millésimé.

Sphère lavande meringuée salade de prune et glace aux pignons de pin. ©DR

Enfin, en dessert, à savourer : une sphère lavande meringuée, salade de prune et glace aux pignons de pin dont les saveurs seront rehaussées par un verre de Perle de Wallonie Rosé.

Soirée sur réservation – Prix unique : 67 €uro par couvert (hors boissons) – forfait vins à 57€.